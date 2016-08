Jogador de 19 anos é morto a facadas por torcedores rivais na Polônia

O jogador Dominik Koszowski, do GKS Katowice, time da Segunda Divisão da Polônia, foi assassinado por torcedores rivais. De acordo com a imprensa do país, o crime aconteceu em em Katowice, cidade localizada a 300 quilômetros da capital Varsóvia. O jovem de 19 anos foi esfaqueado quando estava em uma estação de trem ao lado do pai.

O atleta teria sido atacado por 12 pessoas. O jovem foi levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos no peito. “Koszowski por muitos anos defendeu as divisões de base do GKS Katowice. Ele se juntou a nós aos nove anos. Em campo ele sempre foi bravo, forte e determinado. Todos os dias ele estava sorrindo, com atitude alegre e positiva para a vida”, disse o comunicado do ex-clube do jovem.

