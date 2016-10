Jogador de futebol americano é afastado do time após quebrar mandíbula de cachorro

O jogador de futebol americano do Missouri State, Breck Ruddick, foi afastado do time após quebrar a mandíbula de um cachorro. O atleta estava cuidando do animal para uma amiga e o agrediu. O time ressaltou que o jogador teve “conduta prejudicial para a equipe” e é acusado de abuso contra animais. Por isso, ficará sem jogar enquanto as investigações sobre o caso não forem concluídas.

As acusações contra Ruddick foram feitas em um post no Facebook por Shelby Filbeck, uma amiga da dona do animal. Ela disse que a amiga confiou Luca, um cão da raça Australian Shepperd, ao jogador. “Ele era alguém em quem ela confiava, que já conhecia o animal. Ela nunca esperou que isso aconteceria. Ninguém esperava que ele pudesse ficar tão irritado e ter um ataque de fúria contra um cachorro tão doce, a ponto de acertar o maxilar dele, não só uma, mas três vezes”, escreveu.

Ainda segundo o relato da jovem, após a agressão, o jogador deixou o animal na rua e o deixou fugir sangrando muito. Ruddick, então, disse à dona do animal, Katie Riggs, que Luca havia apenas fugido.

