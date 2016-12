Jogador de futebol bate seu carrão de luxo avaliado em 800 mil reais

O jogador Jeff Schlupp se envolveu em um acidente na Inglaterra. O lateral esquerdo do Leicester, atual campeão inglês, destruiu sua Lamborghini avaliada em 800 mil reais.

O jogador estava indo treinar e um dos fatores do imprevisto foi a torrencial chuva que acontecia na cidade de Lutterworth, cerca de 140 quilômetros de Londres (Inglaterra), no momento do acidente. Com a pista escorregadia, Schlupp acabou perdendo o controle de sua Lamborghini. Apesar do acidente e das condições que o carro ficou, ele saiu ileso e não precisou de tratamento médico.

