Jogador de rúgbi é suspenso por três anos por atacar juíza

O jogador argentino Bruno Andrés Doglioli, do Vicenza, time de rúgbi da Itália, foi banido do esporte por três anos, pela Federação Italiana, por atacar uma árbitra no confronto diante do Valsugana.

O jogador deu um forte golpe pelas costas em Maria Beatrice Benvenuti, e no lance não havia nenhum adversário perto de Doglioli, o que foi decisivo para a entidade considerar o ato proposital e decretar a severa punição – a mais dura do rúgbi italiano nos últimos 20 anos.

Na ocasião, a juíza puniu o jogador apenas com um cartão amarelo e seguiu no jogo, mesmo machucada. Após o apito final, ela precisou ser levada ao hospital, onde foi diagnosticada com uma lesão cervical pelo impacto do golpe.

