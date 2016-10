Jogador é encontrado morto em piscina do clube

O jogador das categorias de base da Portuguesa Lucas Jesus dos Santos, 16 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (20) na piscina do clube do Canindé, em São Paulo. Ele foi localizado no fundo da piscina por funcionários do clube.

Na noite da última quarta (19), os jogadores do sub-17 da Portuguesa fizeram um churrasco para comemorar a vitória sobre o time Água Santa. E, no fim da festa, eles se jogaram na piscina. Santos passou mal e foi retirado da água por alguns colegas. Não se sabe como ele voltou para a piscina depois, se mergulhou ou se foi jogado.

Segundo a polícia, o corpo do jogador não tinha sinais de violência, e ele deve ter sido vítima de afogamento. O caso ainda não foi registrado pela polícia, mas deve ser investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa.

Comentários