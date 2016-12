Jogador Messi aparece nas festas de final de ano com novo visual

O craque Lionel Messi, do Barcelona, deixou de ser louro. Nesta quinta-feira, ele posou para uma foto com um fã, na Argentina, e foi possível ver o novo visual, com o cabelo com a cor original.

“Não sei o que dizer… ainda não acredito… Simplesmente obrigado… Você é o melhor que há nesse mundo… A bola sempre com o 10”, declarou-se o fã Maxi González ao postar a foto com Messi.

O Barcelona liberou apenas quatro jogadores do seu elenco para as folgas prolongadas de fim de ano: além de Messi, Neymar, Piqué e Suárez.

