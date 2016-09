Jogador perde o dente durante a partida

O jogador do Manchester City Aleksandar Kolarov perdeu um dente na partida contra o Manchester United. Mesmo assim, ele não perdeu o sorriso no rosto para comemorar a vitória por 2 a 1 de sua equipe e posou ao lado do goleiro do Manchester City, Willy Caballero. Caballero mostrou a foto em seu Instagram.

“Jogo maravilhoso 2 a 1 contra o United no Old Trafford. Nesta foto com um dos meus companheiros. Podem encontrar a única coisa que ele perdeu hoje? Kola perdeu algo no jogo”, disse.

