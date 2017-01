Jogador polonÃªs recusa proposta de maior salÃ¡rio do mundo

O atacante Robert Lewandowski, 28 anos, que atua pelo Bayern de Munique (Alemanha) e pela Seleção da Polônia, recusou uma oferta de trabalho na China que o tornaria o jogador de futebol com o salário mais alto do mundo.

De acordo com o seu empresário, seriam mais de 40 milhões de euros anuais (cerca de 136 milhões de reais por ano). O nome do clube do gigante asiático não foi divulgado.

Apesar da opção pela renovação do contrato com o Bayern, o agente do atleta não descartou um novo desafio para o futuro. “Robert não está à venda agora”, ressaltou o agente do jogador.

Lewandowski conquistou quatro vezes o campeonato alemão, do foi o artilheiro em duas oportunidades. Nesta temporada, ele já marcou 12 gols em 16 partidas pelo seu time.

