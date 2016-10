Jogadora de vôlei diz ter tido o nariz quebrado durante uma briga de trânsito com um taxista

A jogadora de vôlei do Fluminense Luciana Severo se envolveu em uma briga de trânsito no Rio. De acordo com publicação feita por Luciana em seu Facebook, um taxista a agrediu após uma discussão no trânsito. A jogadora teve o dedo e o nariz quebrados. “Agredida em pleno dia por um taxista. Quebrou meu nariz e dedo, não podendo assim, exercer minha função de trabalho”, disse. Segundo Luciana, a discussão começou quando ela parou o veículo no sinal vermelho.

“Eu estava parada no sinal vermelho. O sinal abriu. Meu carro é automático e eu estava engrenando a marcha quando ele começou a buzinar e gritar ‘sua p***, c****, não vai andar?’. Ele sabia que era uma mulher no volante. Segui meu caminho e vi que ele me seguiu. No outro sinal, quando vi que ele veio em direção ao meu carro, desci pensando ‘ele vai ver que sou mulher, estou arrumada, não sou problema para ele’. Achei que ele ia se acalmar, mas foi ao contrário. Ele me peitou e desferiu um soco na minha cara. Caí no chão e ele continuou a me agredir. Quem viu na rua disse que parecia que ele chutava uma bola de futebol. Eu só gritava por socorro”, contou.

Ainda segundo a jogadora, algumas pessoas tentaram ajudar. “Tinha um senhor estacionado. Ele parou atrás do carro desse senhor no sinal, perto do meu carro. Foi esse senhor que me ajudou e o tirou de perto de mim. Ele só gritava ‘bato em mulher mesmo, bato, bato, bato’. Estava muito nervoso. Quando uma outra mulher, que estava no jornaleiro, foi ligar para a polícia, ele tentou impedir, gritando ‘não vai ligar para a polícia não’, mas o impediram de chegar perto dela”, contou.

Além do dedo e nariz quebrados, Luciana está com hematomas e inchaços pelo corpo. Ela recebeu atendimento médico, mas terá de passar por uma cirurgia e ficar longe da quadra. A jogadora, agora, pretende processar o taxista pela agressão.

