Jogadores do Figueirense explicam W.O. e dizem que atrasos de salários vêm desde 2017

Os jogadores do Figueirense divulgaram uma nota oficial na manhã desta quarta-feira (21) para esclarecer os motivos que provocaram o W.O. na partida de terça-feira (20), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo os atletas, os atrasos nos salários vêm ocorrendo desde 2017 e a atual gestão do clube não está cumprindo o que vem prometendo. As informações são do portal de notícias UOL.

Os jogadores ressaltam que “os atrasos não atingem somente os atletas profissionais, mas toda categoria de base e demais funcionários do clube”, sendo que alguns deles “recebem apenas um salário mínimo”. Eles alegam que o W.O. está respaldado por um artigo da Lei Pelé que permite a paralisação quando há atraso por dois ou mais meses e dizem que só não rescindiram contrato – o que lhes é de direito – “pois o clube ficaria sem elenco”.

O boicote à partida já era esperado frente à greve anunciada pelo elenco em 16 de agosto. Em nota, a diretoria do clube prometia quitar as dívidas até 28 de agosto. A indefinição sobre a participação ou não se estendeu até os últimos minutos prévios ao duelo. Nas reuniões no hotel e no vestiário da Arena Pantanal, os jogadores pediram uma garantia à diretoria de que os salários e direitos atrasados de todos os funcionários seriam quitados até o dia 28.

Os atletas queriam que, no compromisso, o presidente Cláudio Honigman se prontificasse a renunciar ao cargo caso os débitos não fossem quitados. De acordo com o advogado dos jogadores, Filipe Rino, o compromisso foi rechaçado pelo dirigente. Rino afirmou ao UOL Esporte que as negociações com a diretoria continuarão para a partida contra o CRB, marcada para o dia 24 de agosto. O Figueirense, por sua vez, soltou uma nota oficial após a partida informando que a decisão de não ir para o jogo foi “exclusiva” dos jogadores.

