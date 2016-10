Jogadores do Inter trocaram agressões durante o treino

Ainda na zona de rebaixamento, o Inter não para de ter cada vez mais problemas. Desta vez, com uma briga e tanto no treino. O meio-campista Anderson deu um soco no lateral-direito William, que revidou com um chute. Os dois precisaram ser separados pelos companheiros, que tiveram muito trabalho para contê-los.

E o detalhe é que o treino do Internacional foi fechado para a imprensa. A confusão aconteceu já nos minutos finais, quando os jornalistas já estavam liberados. Nas imagens, William aparece transtornado tentando partir para cima de Anderson.

Depois, em entrevista coletiva, o técnico Celso Roth minimizou a confusão e disse que sequer viu a briga acontecendo.

“Foi um desentendimento, que é absolutamente normal no futebol. Eu estava de costas, tomando água. Não vi o que aconteceu e não posso afirmar. Depois conversamos”, declarou. “Não é para acontecer, mas acontece. Tivemos um trabalho técnico depois do treino e, nesse trabalho técnico, houve desentendimento. Vamos conversar para colocar as coisas em seus devidos lugares. Não temo que isso possa se refletir no vestiário.”

Nenhum dos dois deve ser titular no domingo, diante do Flamengo. Anderson vem sendo reserva e William, apesar da titularidade na ala direita, tomou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Botafogo e está suspenso.

Com 33 pontos, o Internacional é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com um ponto a menos que o Sport. (UOL)

