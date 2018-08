Jogando fora de casa, o Inter enfrenta nesta quarta-feira o Bahia com o desafio de manter no segundo turno do Brasileirão a boa campanha colorada

Vice-líder do Campeonato Brasileiro com 38 pontos, atrás apenas do São Paulo (41), o Inter começa às 19h30min desta quarta-feira a disputa da segunda parte da competição. O adversário da vez é o Bahia (décimo-primeiro colocado, com 22 pontos), no estádio da Fonte Nova, em Salvador, pela vigésima rodada.

Com 38 pontos somados, o Clube do Povo fez a sua melhor campanha de primeiro turno na era dos pontos corridos e procura repetir os ótimos resultados obtidos nos confrontos mais recentes. Para isso, o ritmo de trabalho tem sido forte.

Na tarde desta terça-feira, o grupo colorado encerrou a preparação para o duelo. No centro de treinamentos do Vitória-BA, o técnico Odair Hellmann comandou uma atividade com portões fechados à imprensa, a fim de definir a equipe que entrará em campo, mas a escalação só deve ser divulgada minutos antes do jogo.

Em relação à última partida, o time terá ao menos três mudanças, devido às suspensões do lateral Fabiano e dos atacantes Nico López e Jonatan Alvez por cartão amarelo. O meia D’Alessandro e o atacante Leandro Damião, lesionados, também ficaram em Porto Alegre. Já o recém-contratado centroavante peruano Paolo Guerrero aprimora a parte física e poderá estrear contra o Palmeiras, no Beira-Rio, no próximo fim-de-semana.

Antes da atividade em Salvador, o goleiro Marcelo Lomba, que não sofreu gol nas últimas três rodadas, concedeu entrevista coletiva: “Estamos preparados. Há um conceito, uma maturidade da equipe. Será um grande jogo, um duelo difícil, mas o Inter está preparado para enfrentar esse desafio”.

