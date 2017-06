Jogo da verdade

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, irá ao Congresso, na próxima ça-feira, desnudar o orçamento para 2018. A previsão é de que o déficit público chegará a 131 bilhões de reais. Arrancada dolorosa, sabendo-se que os gastos costumam extrapolar.

FORA DOS TRILHOS

O Estado, como instituição, surgiu em épocas remotas como solução para organizar as comunidades. Pessoas unidas em sociedade na busca de segurança, desejando que o resultado de seu trabalho fosse revertido em bem-estar geral. Para isso, foi necessário abrir mão de parte da renda em favor do poder público, recebendo em troca serviços essenciais para uma qualidade de vida digna. No meio do caminho, desandou.

DESONESTOS EM TODOS OS CANTOS

A prioridade dada ao interesse pessoal em detrimento do público não é prática exclusiva de políticos. Exemplos: 1) levantamento do governo mostrou que, somente entre 2013 e 2014, cerca de 2 bilhões e 600 milhões de reais, do total da verba reservada ao Bolsa-Família, foram parar com pessoas não vinculadas ao programa. 2) no seguro-desemprego, os pagamentos indevidos em 2016 atingiram 5% dos 36 bilhões e 600 milhões de reais desembolsados.

Apoiando-se em plataforma analítica que reúne armazenamento de dados, agora são cruzadas informações do INSS, da Caixa Econômica Federal e da Receita Federal para flagrar e bloquear milhões de reais.

DEIXARÃO DE LADO

A Consolidação das Leis do Trabalho se baseou na Carta Del Lavoro, do regime corporativista de Mussolini. O Brasil copiou: “A organização sindical e funcional é livre. Mas só o sindicato reconhecido e submetido ao controle do Estado tem o direito de representar legalmente toda a categoria de empregadores e de trabalhadores, para a qual é constituído.”

A questão deveria estar sendo discutida na reforma trabalhista, o que não interessa aos governos.

GRANDE PARTICIPAÇÃO

Quando o Guinness, Livro dos Recordes, surgiu em 1955, os organizadores não poderiam imaginar que a política brasileira contribuiria de forma tão substancial no capítulo da gestão pública.

HÁ 85 ANOS

A , Oswaldo Aranha, em nome dos seus colegas, apresentou ao presidente da República, Getúlio Vargas, o pedido de demissão coletiva do ministério em cará irrevogável. Entre eles estavam Salgado Filho e Assis Brasil. Era o primeiro sinal da crise institucional que começava a ser esboçar, após a chegada dos gaúchos ao poder central com a Revolução de 1930.

MUITA DIFERENÇA

No fundo das salas de aula da China, há sempre vassouras e pás. Antes de irem para casa, os alunos fazem a limpeza. Nem por isso, deixam de obter os primeiros lugares nas provas internacionais de conhecimento.

Se os brasileiros tivessem de zelar pelas salas onde estudam, haveria passeatas de protestos de pais e dos professores. Mais a ameaça de greve dos alunos.

QUESTÃO DE TEMPO

O presidencialismo tem um grave problema: quando o poder revela decadência prematura, a troca é difícil e traumática.

NAS ALTURAS

Em , a inflação em 30 dias tinha atingido 46,58%. Foi quando lançaram o Real.

UMA OU OUTRA

Certos candidatos em 2018, na ausência da declaração de bens, poderão apresentar a de males.

CHEGA

A população brasileira cansou de ver crises no fundo do túnel.

Comentários