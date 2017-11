Jogo de xadrez

Assessores de partidos buscam decifrar o perfil desejado pelos eleitores na disputa presidencial. Será o ponto de partida para formular a rota de campanha. Há candidato condenado pela Justiça em primeira instância, outro que defende a pena de morte, mais alguns prometendo mudar tudo. Uma das dúvidas é saber se vale a pena o apoio do partido que está no poder, envolvido em escândalos, mas que conseguiu derrubar a inflação.

Começar de novo

Em 15 páginas, o PSDB condensou as linhas de seu novo programa, que inclui a defesa do choque de capitalismo e das reformas previdenciária e tributária, além das privatizações. A discussão ocorrerá amanhã, em Brasília, durante reunião da executiva nacional.

Próximo anúncio

Nesta sexta-feira, o IBGE divulgará o Produto Interno Bruto de julho a setembro. A Fundação Getúlio Vargas prevê 0,1%. Caso o índice se confirme, o Brasil terá acumulado três trimestres seguidos de expansão, ainda que ínfima.

Reconhecimento

Com 49 votos favoráveis e nenhum contrário, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou ontem um projeto que dá a Germano Rigotto o título de Deputado Emérito.

Linha equivocada

A gangorra não para de se movimentar: a Petrobras anuncia, hoje, queda no preço da gasolina e alta no diesel. Em vez de esperar um mês para fazer o ajuste, a estatal avalia as condições do mercado para se adaptar todos os dias. Fica muito embrulhado. A experiência demonstra quem sai perdendo.

Reprises

A cada final de ano, quando falta dinheiro para pagar o 13º salário dos servidores, evidencia-se a concordata municipal. De um lado, há má distribuição dos impostos porque a União fica com a maior fatia. De outro lado, ocorrem também o endividamento excessivo de prefeituras, oportunismos eleitoreiros e omissões. A conta recai nas costas dos contribuintes de impostos, com a falta de serviços públicos.

Não é mais como antes

Estão se completando cinco anos de uma grande mudança no País: a condenação de réus influentes deixou de ser fato excepcional. Começou com o julgamento de 37 denunciados no caso do mensalão. Foram 49 sessões do Supremo Tribunal Federal que se prolongaram por quatro meses, totalizando 250 horas. Ao final, 25 condenações.

A monarquia como exemplo

Em 1660, conselheiros que mandavam na França durante a menoridade do rei Luís XIV procuraram um local próximo de Paris, suficientemente afastado dos tumultos, para instalar o governo. A escolha recaiu em uma pequena aldeia rural, onde foi construído um grande castelo, que se tornou símbolo da monarquia. Tem 2.153 janelas, 67 escadas, 352 chaminés, 700 quartos e 1.250 lareiras. Foi, por mais de século, um modelo de poder muitas vezes copiado.

Guardadas as proporções, serviu de modelo para uma república da América Latina, cujos governantes também buscaram uma área isolada, longe do povão, na metade do século passado. O argumento era desbravar o Oeste. Serviu para instalar uma casta de privilegiados.

Instrumentos básicos

O Diário Oficial da União publica um edital da Câmara dos Deputados para compra de 280 colheres de pau e 3 mil panos de prato. Não falta o que mexer, sobretudo nos conflitos entre parlamentares. Quanto aos panos, provavelmente são para enxugar gelo.

Tentativa de engano infantil

Há políticos em Brasília querendo trocar o nome “foro privilegiado”. Passaria a ser “foro por prerrogativa de função”. Dá na mesma.

Com quem estará?

Ao desistir da eleição presidencial, Luciano Huck assume o papel de anticandidato. Porém, não é carta fora do baralho. Poderá praticar o famoso apoio velado.

