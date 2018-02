Em razão do jogo Grêmio x Independiente, nesta quarta-feira, na Arena, a EPTC irá reforçar o atendimento no transporte coletivo. Ao todo, 15 ônibus Especial Futebol sairão do Largo Glênio Peres a partir de três horas antes da partida. Os torcedores poderão utilizar também a Linha T2.3 / Arena. Após o jogo, além dos 25 ônibus especiais, 33 lotações estarão disponibilizados.

