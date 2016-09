Jogo entre Grêmio e Palmeiras na Arena tem esquema especial de trânsito e transporte

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou esquema especial de trânsito e transporte para atender os torcedores que irão à Arena neste domingo, 11. O tricolor enfrenta o Palmeiras em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, com início às 18h30min. A previsão é de cerca de 25 mil torcedores para a partida. A abertura dos portões está prevista para as 16h30min.

Quem for de ônibus contará com dez veículos da linha Especial Futebol, com saídas a partir das 16h do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico. Além disso, a linha T2 Arena será ativada para ir até o estádio. As linhas regulares, como a 701 – Vila Farrapos, 704 – Humaitá, B25 – Feijó/Humaitá, B55 – Protásio / Humaitá, também são alternativas. Haverá reforço da frota táxis e da linha de lotação Humaitá, na saída do jogo.

Quem optar por ir de carro precisará ficar atento às alterações de trânsito: a chegada ao estádio pela alça de acesso à BR-448 (Rodovia do Parque) ficará bloqueada ao tráfego de veículos a partir das 16h30min, em razão de segurança do público. Ao final do jogo, somente o sentido interior / Capital ficará bloqueado.

