Jogo entre Inter e Paysandu terá ponto de coleta da Campanha do Agasalho

O jogo entre Internacional e Paysandu que acontece nesta quinta-feira (23) no Estádio Beira-Rio contará com ponto de coleta da Campanha do Agasalho 2019. Na loja 23, que tem entrada pelo Portão 4, e no guichê da Estapar no Edíficio Garagem, haverá equipes de voluntários para receber as doações a partir das 18h30. A partida, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, inicia às 20h.

Além disso, o Inter disponibilizou um ponto de coleta fixo na Loja do Coração do Gigante, que tem entrada pelo Portão 4. O estabelecimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 19h. Também haverá pontos especiais para doação nos jogos contra o Avaí (2 de junho) e o Bahia (12 de junho).