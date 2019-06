Jogos da Copa América em Porto Alegre movimentam o setor de turismo

A Copa América tem atraído grande número de turistas para o Rio Grande do Sul e movimentado a rede hoteleira e gastronômica de Porto Alegre. A capital sedia os jogos da competição juntamente com São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Desde a primeira partida na Arena do Grêmio, em 14 de junho, os hotéis registraram altos índices de ocupação, com destaque para a disputa entre Uruguai e Japão, no feriado da quinta-feira (20).

Com público de quase 40 mil pagantes na Arena, o jogo foi responsável pela maior parte da ocupação da rede hoteleira, que registrou 95% dos leitos reservados em função da expressiva presença da torcida uruguaia. Foi o maior público da competição em jogos sem a seleção brasileira.

Outro país vizinho com forte tradição no futebol, a Argentina também deve atrair um grande público para o próximo confronto na Arena, contra o Catar, domingo (23), às 16h.

“Junho normalmente é um mês muito fraco para o turismo em Porto Alegre, e a Copa América trouxe grandes resultados. Para este fim de semana (22 e 23), a taxa de ocupação está em 75% (tarde da sexta-feira, 21)”, disse Carlos Henrique Shmidt, presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região.

O dirigente reforçou, ainda, que a capital conta com uma rede hoteleira fortemente preparada para receber os turistas, com profissionais qualificados e número de leitos suficientes para a demanda.

O setor gastronômico também colheu fora de campo os efeitos positivos da competição disputada na Arena. “Nossa cidade tem uma variedade muito grande de restaurantes temáticos, que simbolizam bem as culturas dos países com equipes participantes. No levantamento realizado pelo sindicato, verificamos que 40% dos entrevistados já confirmaram que a Copa América deve gerar crescimento na receita”, acrescentou Shmidt.

Além da estrutura de acomodação, segurança e mobilidade organizadas para receber os visitantes, o departamento de hospitalidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo também se preocupou em oferecer apoio aos turistas através de ações dos Centros de Atenção ao Turista do Rio Grande do Sul, estabelecidos na rodoviária e no aeroporto.

Os grupos trazem a figura da prenda e do gaúcho oferecendo informações e apresentando a cultura do Estado na recepção dos estrangeiros. Quem está trabalhando nos centros recebeu treinamento especial para atendimento ao público.

Depois de Argentina e Catar, Porto Alegre ainda terá mais dois jogos da Copa América. Um de quarta de final, dia 27 de junho, com a Seleção Brasileira em campo, e outro da semifinal, em 3 de julho.

