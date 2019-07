Jogos da Copa América na Arena atraem 173 mil torcedores

E os jogos da Copa América em Porto Alegre chegaram ao fim! Com o duelo de ontem a noite (4) entre Peru e Chile pela semifinal da competição, as cinco partidas realizadas na Arena do Grêmio atraíram 173.472 mil torcedores e renda de R$ 35.572.550,00.

Segundo estimativas das autoridades, mais de cinco mil peruanos passaram pela Capital. Entre eles, muitos colorados foram ao estádio incentivados pela presença do centroavante Paolo Guerrero, ídolo nacional e autor do terceiro gol que sacramentou o resultado da partida vencida pelos peruanos por 3 a 0. Agora, o Peru enfrenta o Brasil, no estádio Maracanã, no próximo domingo (7) pela final da Copa América. Pelo lado chileno, a atração foi o atacante Eduardo Vargas, velho conhecido dos gremistas, que acabou perdendo um pênalti no segundo tempo.

Porto Alegre já arrecadou mais de R$ 1,3 milhão de ISS (Imposto Sobre Serviços) em quatro partidas. Só no confronto entre Brasil e Paraguai pelas quartas de final, no dia 27 de junho, o faturamento foi de R$ 517 mil para uma renda de R$ 10,3 milhões. No total, a Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) prevê arrecadação de mais de R$ 1,5 milhão nos cinco jogos.

Renda e público da Copa América em Porto Alegre:

Jogo 1

Venezuela x Peru

Público: 13.370 torcedores

Renda: R$ 2.400.080,00

Jogo 2

Uruguai x Japão

Público: 39.733 torcedores

Renda: R$ 6.613.630,00

Jogo 3

Argentina x Catar

Público: 41.390 torcedores

Renda: R$ 7.901.700,00

Jogo 4

Brasil x Paraguai

Público: 48.211 torcedores

Renda: R$ 10.352.430,00

Jogo 5

Chile x Peru

Público: 33.058 torcedores

Renda: R$ 8.305.120,00

Total até agora

Público: 173.472 torcedores

Renda: R$ 35.572.550,00

Deixe seu comentário: