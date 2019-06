Jogos de hoje definem adversário do Brasil nas quartas de final da Copa América

*Por Bárbara Macedo

Atenção redobrada! As duas partidas de hoje (24), válidas pelo grupo C, definirão o adversário da Seleção Brasileira nas quartas de final da Copa América. O Brasil jogará contra o terceiro colocado do grupo B ou C por ter se classificado como líder do grupo A. Chile e Uruguai se enfrentam em Belo Horizonte, no Estádio Mineirão e Equador e Japão no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, ambos às 20h.

Possibilidades

São quatro possibilidades: Equador, Japão, Paraguai e a menos provável, Uruguai. A seleção peruana, que já está classificada como melhor terceiro lugar, não pode enfrentar a equipe do técnico Tite por ter estado no mesmo grupo na primeira fase.

Japão: Caso a seleção japonesa vença hoje, enfrenta o Brasil na próxima fase, já que vai somar quatro pontos na tabela final e, devido ao saldo negativo de gols, se classificará em terceiro no grupo C. Uma possibilidade mais remota seria a classificação em segundo. Para isso, os japoneses tem que torcer por uma derrota do Uruguai para o Chile e reverter uma vantagem de oito gols dos uruguaios.

Equador: Uma vitória equatoriana independente do placar coloca a equipe do técnico Hérnan Dário frente a frente com o Brasil na próxima fase. Neste cenário, o Equador alcança três pontos e se classifica como melhor terceiro lugar do grupo.

Uma vitória equatoriana independente do placar coloca a equipe do técnico Hérnan Dário frente a frente com o Brasil na próxima fase. Neste cenário, o Equador alcança três pontos e se classifica como melhor terceiro lugar do grupo. Paraguai: Se Japão e Equador empatarem, a situação muda e o Paraguai volta a disputa. A equipe, que tem 2 pontos, se classificaria em terceiro lugar por ter o melhor saldo de gols em comparação com os outros terceiros colocados.

Uruguai: A combinação mais improvável nos levaria a um confronto com nossos vizinhos uruguaios. A Celeste só enfrenta o Brasil caso perca para o Chile e o Japão vença o Equador, o que coloca a seleção do técnico Óscar Tabárez em terceiro lugar do grupo C. Mas não acaba por aí: os placares dos jogos teriam que reverter a vantagem de oito gols uruguaios na tabela – por exemplo, o Japão teria que vencer de 4×0 e o Uruguai perder de 4×0.

