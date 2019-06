Jogos de hoje definem próximo adversário do Brasil na Copa feminina

Nesta quinta-feira(20), termina a fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Dezesseis equipes avançam para a próxima fase. O regulamento diz que as duas primeiras colocadas de cada grupo se classificam automaticamente. As quatro melhores terceiras colocadas de todos os grupos também têm vaga garantida.

Os jogos

Às 13h, começa a definição do Grupo E. Em Montpellier, no estádio de la Masson, jogam Camarões e Nova Zelândia. Em Reims, jogam Holanda e Canadá no estádio Auguste-Delaune.

Ás 16h, a começa a definição do Grupo F. Suécia e Estados Unidos jogam no estádio Océane, em Le Havre, e a Tailândia enfrenta o Chile em Rennes, no estádio Roazhon Park.

A classificação

No Grupo E, Holanda e Canadá, já classificadas, disputam a liderança. As duas seleções têm seis pontos e quatro gols de saldo. Mas as holandesas marcaram quatro vezes. Uma a mais que as canadenses. Por isso, precisam apenas de um empate para terminar em primeiro.

Camarões e Nova Zelândia fazem o outro jogo do grupo. Até agora, nenhuma das duas equipes ganhou. As camaronesas contam com a vantagem de terem feito um gol. Se ganharem, continuam em terceiro e mantêm acesas as chances de classificação. Já as neozelandesas passaram em branco nas duas primeiras partidas. Têm chances, mesmo que pequenas, de passar para as oitavas.

No Grupo F, Estados Unidos e Suécia, já classificadas, definem a primeira colocação. As americanas têm a vantagem do empate. Contam com um saldo de 16 gols, enquanto as suecas têm seis.

Chile e Tailândia lutam pela terceira posição. Perderam as duas primeiras partidas, por isso não pontuaram. As chilenas têm saldo negativo de cinco gols; a Tailândia, 17 gols de saldo negativo. O Chile tem a vantagem do empate.

A torcida

Ainda restam duas vagas para as oitavas de final. Seis equipes estão na briga: Nigéria, Argentina, Camarões, Nova Zelândia, Chile e Tailândia. Mesmo com a classificação garantida, o Brasil está de olho nas partidas de hoje porque o resultado vai definir o adversário da seleção brasileira nas oitavas de final. Caso Argentina e Nigéria se classifiquem, o Brasil enfrenta a França no domingo(23). Caso contrário, o Brasil jogará contra a Alemanha no sábado(22).

Para confirmarem a classificação, Argentina e Nigéria aguardam os resultados dos jogos entre Nova Zelândia e Camarões; e Chile e Tailândia.

A Tailândia pode se classificar com um simples 1 x 0 sobre o Chile. Basta que ocorra um empate entre Camarões e Nova Zelândia.

Camarões precisa da vitória simples para se classificar, não depende de outros resultados.

Para avançar, Nova Zelândia precisa da vitória e da ajuda da Tailândia, que não pode perder por uma diferença de três gols.

Já o Chile tem que vencer a Tailândia por uma diferença de três gols. Outra possibilidade é uma vitória simples somada ao empate de Camarões e Nova Zelândia.

A Argentina só passa para a próxima fase se houver empate nos jogos: Camarões x Nova Zelândia; e Tailândia x Chile.

Nigéria só perde a vaga nas oitavas se o Chile vencer por uma diferença de 3 gols e a Nova Zelândia ganhar por uma diferença de 2 gols. Outra possibilidade é a vitória simples de Camarões e a derrota da Tailândia com três gols de diferença.

As classificadas

As 12 seleções (primeira e segunda colocadas de cada grupo) já classificadas para as oitavas de final são França, Noruega, Alemanha, Espanha, Itália, Austrália, Inglaterra, Japão, Holanda, Canadá, Estados Unidos, Suécia.

Até o momento, duas seleções se classificaram como melhores terceiras colocadas: China e Brasil.

Deixe seu comentário: