Jogos Pan-Americanos de Lima começam hoje e registram maior número de atletas da história

A cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos 2019 vai acontecer nesta sexta-feira (26)! O evento, que teve a primeira edição em 1951, começará em Lima, no Peru, com o maior número de atletas da história. Serão cerca de 6.680 competidores de 41 países diferentes competindo em 39 esportes. Além disso, essa é a primeira vez que os Jogos serão realizados no Peru e as disputas iniciais já acontecem hoje (24).

Trajetória do Brasil no Pan

No quadro geral de medalhas, o Brasil está em quarto lugar, atrás de Estados Unidos, Cuba e Canadá. Os brasileiros já trouxeram 1.205 medalhas para o país, sendo 329 de ouro, 357 de prata e 519 de bronze. Entre as modalidades mais vitoriosas estão natação (184 medalhas), atletismo (173) e judô (124). Em 1963, em São Paulo, o Brasil conquistou o segundo lugar, com 52, atrás apenas dos Estados Unidos. Essa foi a melhor colocação da história. Entretanto, a partir deste ano, o número de vitórias sempre cresceu em relação à edição anterior, culminando no melhor desempenho em 2007, no Rio de Janeiro, com 157 medalhas.

Os maiores nomes do Brasil nos Jogos vêm, principalmente, da natação. Ninguém conquistou mais medalhas para o Brasil do que Thiago Pereira. O nadador brasileiro, chamado de “Mr. Pan”, já participou de quatro edições e levou para casa 23 medalhas. Dessas, 15 são de ouro. Pereira também é o maior medalhista da história.

