John Deere apresenta nova linha de tratores focados na colheita durante a Expointer

A John Deere está na 40ª Expointer apresentando o que há de mais novo em agricultura de precisão e pós-venda. Em seu estande, localizado em área movimentada do Parque Assis Brasil, em Esteio, exibe as colheitadeiras S400 S430 e S440. “Inspiradas na tecnologia de grandes máquinas, mas de menor porte”, explica o gerente regional de vendas da marca, Tangleder Lambrecht. Produzidas para revolucionar a colheita, foram projetadas com o intuito de mudar todo a Região Sul do Brasil.

Mais do que máquinas e implementos, a John Deere também apresenta soluções para todas as etapas produtivas e conta ainda com uma atuação proativa na consultoria aos clientes, a fim de otimizar o negócio. Os concessionários, ativos desde o primeiro dia de feira (26 de agosto) trabalham em prol do que indica já ser um sinal positivo para 2018. “Os negócios estão sendo bem sucedidos desde o primeiro fim de semana de Expointer”, ressalta Lambrecht.

Confira os destaques do estande da John Deere:

Tratores 6100J

A série de tratores 6100J contém uma tecnologia necessária para executar operações variadas, como explica Rodrigo Barbosa, especialista em Marketing Tático da John Deere: “A economia de tempo nas operações representa ganho de produtividade para o cliente, então recursos como engatar marcha à ré sem parar o trator, que significam menos manobras e trocas de marcha, são aliados importantes, além da capacidade do tanque de combustível que pode superar 12h, sem a necessidade de reabastecimento”, afirma.

Barbosa cita ainda como o piloto automático da máquina é importante, já que o operador foca atenção nos implementos e deixa que a máquina siga no talhão automaticamente.

Forrageira série 8000

A alimentação do gado é um passo fundamental para a engorda e o corte da forragem é um detalhe importante. O trabalho adequado de uma forrageira garante a qualidade no alimento. “A máquina precisa ter um dispositivo que quebre o grão de milho durante a colheita, melhorando a digestibilidade do alimento e, consequentemente, o desempenho animal”, explica Davi Fortuna, especialista em Soluções para Pecuária John Deere.

De acordo com Fortuna, o diferencial da Forrageira John Deere é “a combinação do novo suporte com o maior comprimento das facas, que permite manter um corte preciso, sem perda de desempenho durante toda a temporada de corte”. Nem mesmo ajustes periódicos precisam ser feitos, devido ao sistema de contrafacas inteligentes, cita: “este sistema de corte de alto rendimento possibilita, ainda, agilidade na colheita da cultura de milho para garantir a qualidade”, completa Fortuna.

Plataforma de milho

Como novidade, a John Deere realizou ainda uma parceria com a empresa GTS, e vai oferecer uma linha de plataformas Greensystem para milho, compatíveis com as colheitadeiras Série S e que garantem qualidade e variadas opões de ataques ao solo – algo fundamental ao produtor de grãos.

