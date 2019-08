O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que o Reino Unido deixará a União Europeia em 31 de outubro, independentemente das circunstâncias. Johnson disse a Tusk que sua preferência ainda era buscar um acordo com a UE e repetiu que ele ainda estaria disposto a sentar e conversar com o bloco e os estados membros, disse a autoridade.