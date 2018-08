Jorge Ben Jor é alvo de protesto de mulheres

Durante uma apresentação em Salvador (BA), Jorge Ben Jor foi alvo de protestos de mulheres. Ao começar a tocar a música “Gostosa”, a produção convidou mulheres para dançarem no palco. Todas as escolhidas eram brancas e magras, o que causou revolta da plateia, que gritou: “Cadê as pretas?” e também “sexista”. Logo duas mulheres negras invadiram o palco, para deixá-lo mais diverso.

Deixe seu comentário: