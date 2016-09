Jorge e Mateus cancelam sua agenda de show após o vidente que previu a morte do cantor Cristiano Araújo anunciar um acidente com a dupla

No dia 8 de junho de 2015 chegou uma carta autenticada no escritório do cantor Cristiano Araújo. Na carta, assinada pelo vidente Juscelino Nóbrega da Luz, da cidade de Águas de Lindóia (SP), dizia em detalhes que o cantor sofreria um acidente no dia 24 de junho, acompanhado de sua namorada, em um trecho da BR 153, em Morrinhos (GO). Na ocasião, a mensagem foi ignorada por todos dentro do escritório, até o dia do acidente que vitimou o cantor.

Um ano e três meses depois, chega ao escritório da empresa Áudio Mix, uma carta semelhante que avisava que a dupla Jorge e Mateus e integrantes de sua equipe sofreriam um acidente na estrada que dá acesso ao município de Limeira, no interior de São Paulo, no dia 13 de setembro deste ano. Neste dia, estava marcado um show da dupla na Festa do Peão de Limeira. Foi decidido, então, cancelar toda a agenda da dupla neste dia, por conta da carta, e ninguém da equipe foi autorizado a sair de casa.

A atitude surpreendeu muita gente, mas teve o apoio de todos os funcionários do escritório. Há quem diga que Juscelino da Luz, na verdade, seria um charlatão, que frauda a data de postagem de suas previsões, escritas depois dos fatos terem ocorrido. Isso, de fato, ninguém conseguirá provar ao certo. O fato é que, na dúvida, é melhor não arriscar quando o assunto é a vida. (Leo Dias/AD)

