O ator e diretor Jorge Fernando, que ajudou a revolucionar a forma de fazer TV no Brasil, morreu no domingo (27) aos 64 anos. Ele deu entrada no fim da tarde no Hospital CopaStar, em Copacabana, Zona Sul do Rio, onde permaneceu internado. Em nota, a unidade informou que a causa da morte foi uma parada cardíaca “em decorrência de uma dissecção de aorta completa”.