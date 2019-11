Jorge Jesus já foi acusado de agredir brasileiro em Portugal

A confusão entre o técnico Jorge Jesus e o zagueiro Joel Carlí logo no fim do clássico entre Botafogo e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, não foi a primeira que o português se envolveu em campo. Há oito anos, quando comandava o Benfica, o comandante foi acusado de agredir um jogador brasileiro em Portugal.

O incidente acontece com o volante Rafael Miranda, do Marítimo, no dia 27 de fevereiro de 2011. O Benfica lutava pelo bicampeonato quando entrou em campo, em Funchal, dez pontos atrás do líder Porto – 58 contra 48 pontos. A partida foi tão nervosa e tensa até o lateral-esquerdo Fábio Coentrão marcar um gol aos 49 minutos do segundo tempo e deu a vitória ao Benfica por 1 a 0.

Quando o jogo terminou, os jogadores do Marítimo foram reclamar com a arbitragem do tempo de acréscimo. Nesse momento, Jorge Jesus entrou na confusão e foi acusado de agredir Rafael Miranda, que também jogou no Atlético-MG. O jogador confirmou que o treinador se excedeu, mas disse que sofreu apenas um empurrão.

Jorge Jesus foi jogador, embora nem sequer tenha se aproximado do prestígio que tem hoje como técnico. Nascido em Amadora, mostrava do lado direito do meio de campo um talento moderado, o suficiente para fazer a carreira durar por 17 anos – tendo sido nove deles na Primeira Divisão. Defendeu principalmente o Estrela da Amadora, da cidade-natal; e o Sporting, que era o clube do pai.

Ainda mais líder

O Flamengo sofreu, mas bateu o Bahia de virada por 3 a 1 neste domingo, no Maracanã, e deu importante passo rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Agora, faltam apenas três vitórias para ele não ser mais alcançado pelo Palmeiras e ficar com a taça. O time ampliou a diferença para dez pontos. Willian Arão, contra, abriu o placar, mas Reinier, Bruno Henrique e Gabigol decretaram o triunfo. O resultado é perfeito para o Flamengo que se isolou ainda mais na liderança do Brasileiro e já passa a fazer contas para garantir matematicamente o título após o Palmeiras empatar com o Corinthians.

O Rubro-negro volta a campo na quarta-feira (13) quando encara o Vasco, em jogo antecipado do torneio. O Bahia, por sua vez, se complica na briga por uma vaga na Libertadores. O time está com 43 pontos, seis a menos que o Internacional, em 7º. O Tricolor volta a campo no domingo, quando receberá o Palmeiras, em Salvador.

Final da Libertadores

Após a partida, o assistente técnico de Jesus, João de Deus, concedeu coletiva no lugar do treinador, suspenso por conta de três cartões amarelos. Durante a entrevista, o português reclamou da CBF por não ter dado mais tempo de descanso para a final da Libertadores.

“Gostaria de deixar uma reflexão: o River Plate joga o último jogo antes da final no dia 14, às 21h. O Flamengo joga dia 17 contra o Grêmio, quando solicitou que fosse dia 16. O adversário terá nove dias para se recuperar e nós teremos apenas seis”, disse o assistente.

Na primeira final única da história da Libertadores, representantes de Brasil e Argentina não se enfrentarão mais em Santiago, no Chile. O clima de ebulição social que vive o país acabou obrigando a Conmebol a mudar a sede da finalíssima, que foi realocada para Lima, no Peru.