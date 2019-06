Jorge Oliveira toma posse como novo ministro da Secretaria-Geral do governo federal  

O presidente Jair Bolsonaro deu posse ao novo ministro-chefe da Secretaria-Geral, Jorge Antonio de Oliveira, nesta segunda-feira (24). Jorge substitui Floriano Peixoto, que, na mesma cerimônia, tornou-se o presidente da empresa Correios. A solenidade de posse contou com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, e da procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

Jorge de Oliveira afirmou que tem “responsabilidade dobrada” por trabalhar no governo e ser amigo do presidente. Em discurso, o novo ministro da Secretaria-Geral disse também que o seu principal desafio é desburocratizar o serviço público, para que o cidadão seja melhor atendido.

Jorge Oliveira é formado em Direito, e fez curso de produção de conhecimentos e operações na Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Além disso, ele trabalhou no Congresso Nacional de 2003 a 2018. O novo ministro trabalhou com o presidente Bolsonaro quando este ainda era deputado federal.