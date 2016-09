Jorge Vercillo vai embalar Porto Alegre com sucessos de 22 anos de carreira

O cantor e compositor, que faz parte da história da música popular brasileira, fará show no Opinião, sábado, dia 10 de setembro, às 20h. Os ingressos já estão à venda nas lojas Youcom e Multisom Andradas…

Com um repertório formado por canções inéditas e sucessos de mais de duas décadas de carreira, o cantor e compositor carioca Jorge Vercillo vai trazer para Porto Alegre a turnê “Vida é Arte”, seu mais recente trabalho de estúdio. O álbum. que chegou às lojas e aos serviços de streaming no início deste ano, reúne algumas das músicas lançadas pelo artista através do projeto “Extra-Físico”, que disponibilizava uma composição nova por mês do artista pela Internet.

Vercillo, que já fez parceria com grandes nomes da MPB como Maria Bethânia, Ana Carolina e Caetano Veloso, já contou com cinco indicações ao Grammy Latino e tem em sua nova obra, colaborações de Carlinhos Brown, na faixa “Silêncio na Favela” e de Dudu Falcão, na música “Permissão”.

A faixa “Talismã Sem Par”, foi a primeira do disco a ganhar um videoclipe, que já conta com mais de 300 mil visualizações no Youtube. Além dessas músicas, os hits “Ela Une Todas as Coisas”, “Que Nem Maré”, “Fênix”, “Monalisa”, “Encontro das Águas” e “Final Feliz” também devem aparecer no repertório durante o show.

O valor dos ingressos, que já podem ser adquiridos nas lojas Youcom e na Multisom Andradas possui desconto para quem doar 1kg de alimento não perecível ou agasalho, entregue na entrada do evento. O valor dos ingressos do 1° lote é R$100,00 a entrada inteira, R$50,00 a de estudante e idosos e R$55,00 para qualquer pessoa que fizer as doações.

• Para os benefícios da meia-entrada (50% de desconto), é necessária a apresentação da carteira de estudante na entrada do espetáculo. Os documentos aceitos como válidos estão determinados no artigo 4º da Lei Estadual 14.612/14.

