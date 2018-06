O ex-lateral Jorginho, tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, voltará a treinar o Vasco, em substituição a Zé Ricardo. Ao lado do novo coordenador técnico Paulo César Gusmão, o técnico foi apresentado oficialmente nessa quinta-feira, em entrevista coletiva no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Deixe seu comentário: