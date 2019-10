Jornada Asas do Bem destaca em Porto Alegre a importância da aviação no transporte de órgãos para transplantes

A Jornada Asas do Bem, série de palestras da Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) para destacar a importância da doação de órgãos e a contribuição da aviação para viabilizar os transplantes, chega a Porto Alegre nesta sexta-feira (11).

A atividade integra a programação do evento “UFRGS Vida em jogo: Transplante de órgãos e tecidos e a partilha da vida”, ação de extensão promovida pelo Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O evento ocorre no Prédio Centenário da Engenharia (Praça Argentina, nº 9), às 18h.

A palestra é aberta ao público mediante confirmação de presença pelo e-mail fabiana.guedes@ufrgs.br. Entrada: 2 quilos de alimentos não perecíveis.

Lançada em 2018, a Jornada Asas do Bem já passou por 13 Estados e Distrito Federal, reunindo cerca de 3,4 mil pessoas em eventos realizados por hospitais, centrais de transplante e iniciativas sociais. A palestra é conduzida pelo publicitário Alexandre Barroso, 60 anos, que conta sua história de luta pela vida depois de três procedimentos de transplante (dois de fígado e um de rim). Após a palestra, haverá sessão de autógrafos do livro “A última vez que morri”, em que Barroso conta sua história.

No ano passado, cerca de 8,7 mil itens para transplante (órgãos, tecidos, equipes médicas, entre outros) foram transportados gratuitamente por aviões, sendo que aproximadamente 80% do volume foi movimentado por empresas aéreas brasileiras (os demais transportes são referentes a operações de companhias aéreas estrangeiras, voos privados e da Força Aérea Brasileira, ou transporte terrestre, por exemplo).

Depois de Porto Alegre, a Jornada Asas do Bem segue para São Luís (MA), no dia 30 de outubro, e Teresina (PI), em 1º de novembro.

