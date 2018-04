A Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Rio Grande do Sul promove nos dias 13 e 14 de abril, no Spa do Vinho, em Bento Gonçalves, a Jornada Mercosul O evento tem como objetivo a atualização dos profissionais da saúde, além da troca de experiências entre os participantes. Inscrições pelo site www.sogirgs.org.br .

