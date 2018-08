Jornada de Reumatologia aponta avanços na remissão das doenças

Cerca de 650 reumatologistas do Cone Sul debateram sobre novos procedimentos, formas de tratamento e sobre os lançamentos da indústria farmacêutica durante três dias, em Gramado (RS), na 21ª Jornada Cone Sul de Reumatologia. O evento comprovou que a reumatologia brasileira está bem avançada quando o objetivo é propiciar melhoria na qualidade de vida dos pacientes.

Ricardo Xavier, presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul, afirma que o grande resultado do encontro foi o aprofundamento na discussão sobre as técnicas de remissão e avaliação da atividade das doenças. “Hoje, em alguns casos, é possível diminuir a administração de fármacos ou mesmo descontinuar”.

A espiritualidade como auxílio na cura

O 1º Encontro de Pacientes Reumáticos Cone Sul-RS – promovido pelo Grupal, primeiro grupo de apoio aos pacientes reumáticos na América Latina e pela Associação Alureu Sinos – alertou para a importância do diagnóstico precoce das doenças reumáticas. O Encontro que aconteceu em paralelo à Jornada reuniu cerca de 20 agentes de saúde comunitária da cidade de Gramado e alcançou mais de 100 mil pacientes por meio de transmissão ao vivo nas redes sociais das associações de pacientes.

Uma das palestras mais prestigiadas foi a da médica Tatiana Tourinho, coordenadora da residência de reumatologia da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que abordou o tema Espiritualidade. Atendendo basicamente pacientes do SUS, a médica diz que tem muito interesse em tratamentos de apoio, já que o paciente de reumatologia apresenta muitas perdas emocionais por consequência de dores e incapacidades físicas. Ela conta que o ambulatório de reumatologia da Santa Casa desenvolve, atualmente, uma pesquisa com mais de 300 pacientes – com questionários orientados pelos pesquisadores americanos Christina Puchalski e Harold G. Koenig, considerados os maiores especialistas no campo da espiritualidade e sua influência sobre a saúde – para identificar quem utiliza recurso espiritual. “Quando identificamos o uso e o não prejuízo ao tratamento, reforçamos e prescrevemos”. A pesquisa ficará pronta com todos os dados até o final deste ano, mas, uma das constatações que já podem ser adiantadas é que a imensa maioria dos pacientes tem algum tipo de recurso religioso.

