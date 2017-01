Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo estima receber um público adulto na ordem de 2 mil pessoas. São esperadas também 20 mil crianças

Há 36 anos a Universidade de Passo Fundo realiza a Jornada Nacional de Literatura, que desde 1991 passa a contar com a parceria da Prefeitura de Passo Fundo. O evento acontece a cada dois anos, sendo que em 2013 não foi realizado, ganhando sua 16ª edição neste ano de 2017, com data já marcada. O início será no dia 02 de outubro e o encerramento dia 06. São esperadas 2 mil pessoas, além de um público infantil na ordem de 20 mil crianças do ensino fundamental, da primeira à nona série. Além do próprio evento e da Jornadinha, o segmento infantil da Jornada, que chega a sua 8ª edição, ações paralelas estão sendo planejadas, passando por leituras boêmias, seminários, encontros de escritores, grupos de pesquisas entre outras iniciativas que visam aproximar cada vez mais o livro do público e seus autores, num verdadeiro estímulo à leitura e à cultura.

Segundo a professora e PHD Fabiane Verardi Burlamaque, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo e uma das organizadoras da Jornada Nacional de Literatura, algumas novidades marcam a edição de 2017. “A Jornada vai dialogar muito mais com os espaços do município de Passo Fundo, suas ações resultarão na Jornalização da cidade, marcada pela ocupação dos espaços culturais. No Portal das Linguagens, serão organizados quatro ambientes, localizados no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo”. Fabiane afirma ainda que aplicativos vão moldar o evento, que chega ao público exibindo tecnologia e inovação. “Em breve poderemos divulgar outras novidades”, finaliza.

