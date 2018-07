Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho em Porto Alegre

Teve início nessa quarta-feira (04), no I Fashion Outlet Novo Hamburgo, a campanha Compre & Ganhe de Inverno com uma promoção especial. Até o dia 18 de julho, a cada R$ 250,00 em compras os clientes serão presenteados com um sabonete líquido da marca L’Occitane En Provence – marca que conta com mais de 40 anos de tradição na criação de fragrâncias, produtos corporais, faciais, banho e cabelo.

Para esta ação, os clientes do I Fashion Outlet Novo Hamburgo que participarem receberão o sabonete líquido corporal Flor de Cereja, que possui como benefício a limpeza da pele deixando-a delicadamente perfumada e que também é dono de uma fragrância suave e cativante da Flor de Cerejeira.

Para participar, os interessados em receber o produto da L’Occitane deverão realizar compras no valor de R$ 250,00 e apresentar o cupom/nota fiscal no posto de troca – que será na praça de alimentação do empreendimento. O limite de brindes será de três unidades por CPF durante todo o período da promoção ou de acordo com a disponibilidade do estoque.

