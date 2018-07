Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho percorrem cidades gaúchas para divulgar a relevância da modernização do Brasil

As Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho estão percorrendo o Rio Grande do Sul para divulgar a relevância da modernização do Estado brasileiro e da legislação trabalhista. O presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, Ronaldo Nogueira comanda os debates junto ao ministro de Estado Chefe da Secretaria -Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca e outros representantes do setor.

A próxima cidade gaúcha a receber as Jornadas Brasileiras é Cachoeira do Sul, nesta sexta-feira (06), a partir das 12 no Sindilojas (Rua Saldanha Marinho, nº 1156, Centro). Após, Capão da Canoa receberá o evento no sábado (07), no Centro de Eventos do Hotel Araçá (rua 02, nº 333). A agenda terá continuidade na próxima semana em Santa Cruz do Sul, na segunda -feira (09) será a vez do Centro de Eventos do Hotel Águas Claras, (rua Capitão Pedro Werlang, nº 420, Higienópolis).

Para os inscritos, a presença nas Jornadas dá direito à almoço com refrigerante, material de apoio e certificado de participação, com equivalência de 3 horas. As vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail ibec@munozcomunicacao.com.br.

