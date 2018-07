Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho será realizada em Porto Alegre nesta sexta-feira (13)

Para comemorar o primeiro ano da reforma trabalhista a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados em parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura (IBEC) estão promovendo as Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho.

O objetivo do projeto é debater de forma técnica e sem ideologia a aplicação da lei da reforma trabalhista com alguns dos mais renomados juristas da área trabalhista no Brasil.

Após a Reforma, segundo o IBGE, o período de março a maio de 2018 registrou queda de quase 4% no número de pessoas desempregadas no Brasil em relação ao mesmo período do ano passado. A mesma pesquisa apontou crescimento de 5,6% no número de empregadores (empreendedores que contratam) em relação ao mesmo período em 2017.

Informações:

* Aniversário de 1 ano da Modernização Trabalhista: o que mudou e o que permaneceu com a reforma

* Ênfase nos acordos entre empregador e trabalhador: por exemplo, as férias de 30 dias podem ser divididas em três períodos (sendo um de no mínimo 14 dias e dois de no mínimo cinco dias)

* Segundo o IBGE, no primeiro trimestre de 2018, caiu quase 9% o número de pessoas empregadas no setor privado sem carteira assinada no RS em relação ao mesmo trimestre do ano anterior

