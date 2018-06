Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho acontecem no próximo dia 19, com o tema “Modernização do Brasil”

O presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara de Deputados Ronaldo Nogueira vai abrir oficialmente, no dia 19 de junho, as Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho, a partir das 17h, na Câmara de Deputados de Porto Alegre. A programação do evento se estende até às 19h15, com palestras sobre as perspectivas políticas da Modernização do Brasil.

Também participarão da abertura oficial do evento, o Ministro de Estado chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República Ronaldo Fonseca; o presidente da Confederação Nacional da Agricultura João Martins; o Presidente da Federação Nacional de Comércio, Bens, Serviços e Turismo Antonio de Oliveira Santos; o Presidente da Confederação Nacional do Sistema Financeiro Murilo Portugal; e a Presidente do Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura, Marisa Almeida. (Marysol Cooper/ O Sul)

Deixe seu comentário: