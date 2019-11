Jornal argentino diz que Indepediente cobra dívida de Inter na Fifa

*Valéria Possamai

O nome do Inter do zagueiro Victor Cuesta repercutiram na imprensa argentina, no final de semana, por conta de uma suposta dívida com o Independiente. De acordo com o Diário Olé, o time de Avellaneda acionou a Fifa por conta de um suposto débito de US$ 1,5 milhão (R$ 6,3 milhões) na negociação envolvendo a vinda do defensor para Porto Alegre.

Na contratação de Cuesta, em 2017, o time gaúcho adquiriu metade dos direitos econômicos do passe do atleta por US$ 2 milhões. Ainda na negócio, de acordo com as informações, ficou estipulado a compra dos outros US$ 2 milhões, pelo Inter. A dívida cobrada pelo Independiente é justamente sobre esta segunda parte do acordo.

Leia mais:Zé Ricardo enaltece produção do Inter e lamenta empate com o Corinthians

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas