Jornal catalão informa que o PSG busca opções para Neymar jogar no Barcelona

A cada dia, um novo capítulo na novela Neymar. Mesmo com o brasileiro já incorporado ao elenco do Paris Saint-Germain, a saída para outro clube continua sendo o final mais previsível, e o Barcelona segue como destino prioritário. O problema é encontrar uma solução que atenda aos interesses das três partes, jogador e clubes.

Na edição desta quinta-feira, o jornal catalão Sport afirma que o próprio PSG já considera a saída de Neymar irreversível e busca com o Barcelona uma proposta que agrade a todos. Para isso, segundo o jornal, há quatro opções em estudo:

Troca simples – Neymar iria para o Barcelona, e o PSG receberia Philippe Coutinho, Rakitic ou Umtiti (ou dois deles, ou mesmo os três).

Troca + dinheiro – O Barcelona oferecia um ou dois jogadores e mais uma quantia em dinheiro.

Empréstimo – Barcelona e PSG trocariam jogadores mas sem necessidade de contratação definitiva.

Empréstimo com opção de compra obrigatória – Neymar jogaria a atual temporada emprestado ao Barcelona, que se comprometeria a contratá-lo em definitivo na próxima janela de verão.

Divergências

A novela da possível volta de Neymar ao Barcelona vem causando divergências na imprensa europeia. Depois de o jornal “As” noticiar uma proposta oficial do Barça ao PSG pelo brasileiro, e o “Le Parisien” desmentir a informação, nesta quarta-feira quem entrou no cenário foi o tradicional diário “L’Équipe”, que confirmou, em parte, a apuração dos espanhóis. Segundo os franceses, o clube catalão fez uma oferta por Neymar, envolvendo Philippe Coutinho, Rakitic, além de dinheiro.

O jornal esportivo francês afirma que as informações dadas pelo “As” estavam parcialmente corretas. Os espanhóis afirmaram que o Barça ofereceu Coutinho e Dembelé, mais € 40 milhões (R$ 169 milhões) para ter Neymar. O “L’Équipe” diverge um pouco ao dizer que o segundo jogador envolvido no negócio é o volante Rakitic, e o valor oferecido é inferior aos € 40 milhões.

O diário da França, entretanto, frisa que a proposta não foi feita de forma oficial, por escrito, embora verbalizada nas negociações com o Barcelona. O “L’Équipe” ainda garante que esta oferta “não seria suficiente aos olhos de Leonardo”, diretor esportivo do PSG.

O jornal afirma que o PSG está incomodado com a postura do Barça, que parece não fazer tanta questão de ter Neymar de volta e tem se manifestado de forma evasiva – embora negocie para ter o brasileiro. Segundo o “L’Équipe”, a movimentação dos parisienses no mercado dependerá do futuro de Neymar.

O consenso na imprensa europeia é que a tentativa do Barcelona de trazer Neymar de volta não será tarefa fácil, pelo desejo do PSG de, ao menos, recuperar seu investimento, e pelo pouco caixa disponível por parte do Barcelona. A prioridade para os franceses seria receber uma alta quantia, lucrando sobre os € 222 milhões pagos por Neymar há dois anos. O Barça, porém, já afirmou não ter tal dinheiro à disposição – uma vez que chegou a pedir um empréstimo para poder contratar Griezmann.

Deixe seu comentário: