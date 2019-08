Jornal da Bélgica publica artigo sugerindo que a União Europeia aplique sanções ao Brasil

O jornal belga Euobserver, um dos sites de notícias mais acessados da Bélgica com quase 700 mil acessos mensais, publicou artigo de opinião que afirma que é chegada a hora de a União Europeia aplicar sanções econômicas ao Brasil em virtude do atual contexto ambiental do País. As informações são da revista Exame e jornal Estado de S. Paulo.

O artigo afirma que as queimadas na Amazônia nesta época não são novidade, mas o fato novo é “a evidente responsabilidade política da liderança brasileira por sua destruição”. A publicação ressalta que em um contexto normal, poderia-se esperar um “alto senso de responsabilidade política do líder do país onde o tesouro natural está localizado, mas infelizmente, esse definitivamente não é o caso”.

Na sequência, o texto discorre sobre as declarações que o presidente da República, Jair Bolsonaro, já deu sobre a região amazônica. “Bolsonaro prometeu veementemente, durante sua campanha, explorar a região e reverter medidas de proteção para a floresta e seus povos. Também prometeu acabar com a demarcação de novas terras indígenas, reduzir o poder dos órgãos ambientais e liberalizar a mineração e a agricultura industrial nas reservas indígenas”, ressalta.

Sanções

Diante desse contexto, o artigo afirma que a União Europeia não pode ficar inerte ou tomar medidas moderadas contra o Brasil. “É hora de tomar medidas decisivas e alertar o presidente brasileiro com a imposição de sanções consideráveis caso seu governo continue com a atual política”, afirma o texto, que diz que a UE tem uma economia “muito maior que a do Brasil e uma enorme influência política para impulsionar esse caminho”.

Por fim, o texto reforça que a UE é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, respondendo por 18,3% de seu comércio total enquanto o Brasil é o 11º parceiro comercial do bloco europeu, “respondendo por apenas 1,7% do comércio da UE em 2017”. Nesse cenário, “a UE poderia absorver quaisquer efeitos negativos das sanções diversificando seu comércio com outros parceiros da América do Sul e de outras partes do mundo”.

Secretário-geral da ONU pede maior mobilização

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta segunda-feira (26), durante a cúpula do G7 em Biarritz, a mobilização da comunidade internacional para preservar a Amazônia, onde os incêndios florestais estão se multiplicando.

“Há um forte apelo, e espero que possamos mobilizar muito mais recursos para ajudar os países da Amazônia”, disse Guterres após uma reunião do G7 sobre o clima e as queimadas na América do Sul.

É necessário, acrescentou, “uma forte vontade coletiva para preservar esse patrimônio universal, absolutamente essencial para o bem-estar da população mundial”.

O G7 prometeu nesta segunda-feira uma ajuda emergencial de 20 milhões de dólares para enviar aviões de combate a incêndios e uma ajuda de médio prazo para o reflorestamento.

Guterres informou que uma reunião será realizada sobre este tema durante a Assembleia Geral da ONU no final de setembro.

O chefe da ONU também pediu “um compromisso muito mais forte e ambicioso” dos países ricos para lutar contra “a crise climática”, enquanto “os anos de 2015-19 provavelmente serão os mais quentes já registrados”.

