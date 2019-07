Jornal espanhol diz que o PSG ofereceu Neymar ao Real Madrid

Os rumores envolvendo o futuro de Neymar seguem dando o que falar no noticiário europeu. Especulado como reforço do Barcelona, que vive uma grande crise institucional com a saída de dirigentes importantes, o brasileiro parece cada vez mais distante de ser recontratado pelo clube catalão. Ao mesmo tempo, quem voltou à pauta foi o Real Madrid, que não parece mais muito interessado na contratação do jogador.

De acordo com o jornal espanhol Marca, embora Neymar tenha seu nome bastante comentado nos bastidores do Barça e, inclusive, movimentado seu “staff” a fim de firmar o negócio, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, não está disposto a tratar de uma possível transferência com os catalães. Além disso, o veículo informa que o clube francês ofereceu o brasileiro aos merengues.

Apesar do interesse no atleta da Seleção Brasileira até mesmo no fim da última temporada europeia, o Real não manifestou interesse na aquisição. Desejo antigo do clube espanhol, o brasileiro não faz parte, atualmente, dos planos esportivos da equipe comandada por Zinédine Zidane, que contratou Hazard junto ao Chelsea e sonha, em um futuro próximo, com Mbappé.

O jornal espanhol ainda afirma em sua publicação que os motivos para a falta de um acordo entre Barcelona e Paris Saint-Germain está nos moldes da negociação, que não foram bem aceitos dentro do time francês, agora dirigido pelo brasileiro Leonardo. A má relação entre os clubes, causada pela polêmica envolvendo o interesse catalão em Verrati, também foi um empecilho.

Cortado da Copa América por lesão no tornozelo, Neymar segue de férias no Brasil enquanto não há uma definição de seu futuro. O atacante, inclusive, marcou presença nos jogos da Seleção Brasileira na segunda fase da competição, que terá a final disputada neste domingo (07), no Maracanã, entre a equipe comandada por Tite e o Peru. Se nada for definido nos próximos dias, o craque deve se reapresentar normalmente no PSG.

Filho

Neymar e Davi Lucca aproveitaram a noite de sexta-feira (05) juntos. Pai e filho celebraram o aniversário de um amigo do jogador, onde se divertiram bastante. Em seu Instagram, o craque compartilhou uma foto do herdeiro fazendo careta para a câmera. Ao ver a imagem, a mãe do herdeiro, Carol Dantas, brincou com o futebolista ao comentar na publicação: “Creche do papai”.

