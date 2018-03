Jornal francês ironiza lesão de Neymar em charge

O jornal francês L’Équipe ironizou a lesão sofrida por Neymar, que praticamente o tirou do restante da temporada do Paris Saint-Germain. A famosa publicação publicou uma charge em que Neymar aparece na cama de um hospital e recebe a pergunta: “E então Neymar, como será a Liga dos Campeões para o PSG este ano?”. O jogador responde com o pé, exibindo o dedo médio em sinal de revolta.

