Jornal ironiza o título do Brasil na Copa América e diz que time está atrás da Argentina

Os brasileiros estão em festa com o mais um título da Seleção Brasileira na Copa América, depois da vitória por 3 a 1 em cima do Peru, no domingo (7), no Maracanã. Mas o jornal argentino “Olé”, ainda indignado com a eliminação da seleção hermana e com a arbitragem que atuou contra a Argentina nos últimos dois jogos, ironizou o triunfo do Brasil.

“O Brasil, em um torneio dominado por controvérsias e erros no uso do VAR, venceu 3 a 1 na final e foi campeão da America’s Cup”, disse o jornal no título da sua matéria online.

Depois, o Twitter do “Olé” fez questão de lembrar que o Brasil só chegou ao nono título da Copa América, enquanto o Uruguai é o líder, com 15 triunfos, seguido da própria Argentina com 14.

“Ainda lhes falta, todavia… Os brasileiros alcançaram seu 9º título na Copa América. Uruguai continua calmo com 15, seguido da Argentina com 14”, disse o Twitter do diário.

Tite

Durante a final da Copa América, entre Brasil e Peru, Tite não escondeu o quão tenso estava. Em vários momentos, ficava em silêncio e olhava para os céus, como se buscasse uma resposta que o acalmasse. Em seguida, a calmaria era interrompida por gritos e orientações. Tite sabia da importância de conquistar o seu primeiro título com a Seleção Brasileira e assim o fez, com a vitória por 3 a 1 sobre o Peru.

Na entrevista coletiva após o jogo, Tite externou toda sua alegria com o título e falou da ansiedade que tomou conta de si no gramado do Maracanã.

“Eu me tornei o técnico da Seleção hoje. Não tenho adjetivos para traduzir essa felicidade. A gente fica tão envolvido no trabalho, que só vai ficar alegre mesmo amanhã, quando chega em casa e vê os melhores momentos”, revelou o treinador.

O fim da Copa América marca o término da primeira etapa apontada por Tite e Edu Gaspar, Coordenador da Seleção Brasileira, na primeira convocação após a Copa do Mundo. Então, Edu indiciou um trabalho em três etapas: de curto, médio e longo prazo. A mais curta seria pensada para a disputa da Copa América, que devolveu ao Brasil um título que não era conquistado há 12 anos.

Daqui para frente, Tite já começará a pensar nos desafios que se aproximam. Em setembro, tem nova data FIFA e o trabalho já mira 2020, com o início das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Ao mesmo tempo em que lembrou das dificuldades que teve ao montar o elenco dos campeões da Copa América, o técnico projetou a nova etapa que começa a partir de agora.

“Vamos construir com novos atletas que vão surgindo, novas promessas se tornam realidade. Nós temos o trabalho de acompanhar. Quem diria que o Everton iria jogar a final e ser o melhor em campo? Poderia estar o Weverton, o Dudu, Fabinho, talvez o Marcelo. Meu respeito a esses atletas todos. Não falo por demagogia, mas é a forma como trabalho”, disse.

Deixe seu comentário: