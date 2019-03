Jornal italiano coloca Everton na mira do Milan

De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Everton está novamente na mira do Milan. Conforme a publicação, o atacante gremista é tido como prioridade, porém aponta que a cláusula de 80 milhões de euros, além da transferência recente de Tetê para o Shakhtar Donetsk, seriam entraves para a concretização do negócio.

Com destaque para Lucas Paquetá, que foi apresentado no início do ano, o jornal destaca que o clube italiano tem interesse em outros jovens talentos do futebol brasileiro. Além de Cebolinha e do próprio Tetê, que foi vendido ao Shakhtar, outros jovens brasileiros estaria sendo observados pelo clube rossonero: Reinier e Jean Lucas (emprestado ao Santos) do Flamengo, Pedrinho e Fabricio Oya, do Corinthians, e o meia Ramires, do Bahia.

