Jornal O Sul lança editoria de gastronomia

O jornal O Sul lança a Editoria de gastronomia, visando atender a uma demanda de mercado, uma vez que o segmento vem obtendo representatividade no cenário econômico, principalmente nos últimos anos, despertando o interesse de jovens e profissionais, amantes da boa mesa, que já atuam ou desejam ingressar na atividade. No espaço, estarão desfilando receitas e dicas, bem como tendências setoriais. Bate-papo com chefs de cozinha, restaurantes e seus diferencias, harmonização de bebidas e muito mais integram a pauta da nova editoria, assinada pela jornalista e gourmet Clarice Ledur.

Clarice integra atualmente a equipe de profissionais do jornal O Sul, da Rede Pampa. É pós-graduada em marketing pela Universidade Paulista e gourmet por diletantismo, atividade que lhe permite elaborar cardápios e jantares. É autora de 12 livros, seis deles focados em gastronomia:

Philippe Remondeau Gastronomia Francesa/90 Receitas Francesas com Sotaque Brasileiro;

Manual dos Novos Alunos/Confraria União Cooks;

Confraria Bon Gourmet/32 anos de Receitas, Histórias e Estórias;

As Melhores Receitas de Mireille de Richter;

Desvendando Segredos com Chef Mauro (Mauro Sousa, do Sheraton POA);

20 Anos União Cooks.

Participou de um curso de gastronomia na França, em uma escola em Bordeaux, em 2012. Foi colunista do site WWW.coletiva.net , assinando por três anos o espaço Gournet; colaboradora do blog Viajando Por Viajar, de Flávio Del Mese, (Clic RBS) e também do blog Frigideiras.com.

