Jornal que nunca havia tomado partido em eleições presidenciais nos Estados Unidos alerta para a demagogia perigosa de Donald Trump

Um dos jornais de maior circulação dos Estados Unidos, o USA Today resolveu pela primeira vez em sua história tomar partido na disputa eleitoral pela presidência do país. Apesar de não apoiar a candidata democrata Hillary Clinton, o conselho editorial do periódico divulgou um artigo declarando que o candidato republicano Donald Trump não serve para a presidência. “Na história de 34 anos do USA Today, o Conselho Editorial nunca havia tomado partido na corrida presidencial. (…) Até agora”, afirma o jornal em texto de opinião publicado nessa sexta-feira. “Este ano, um dos candidatos – o indicado republicano Donald Trump – é, por consenso unânime do Conselho Editorial, impróprio para a presidência.”

O jornal pede aos leitores que resistam “ao canto da sereia de um demagogo perigoso” e que não votem em Donald Trump. “Desde o dia em que ele declarou sua candidatura, há 15 meses, até o primeiro debate presidencial desta semana, Trump tem demonstrado repetidamente que não tem o temperamento, o conhecimento, a firmeza e a honestidade que a América precisa de seus presidentes.”

O conselho editorial afirma, no entanto, que não apoia a candidatura de Hillary Clinton, que “tem suas próprias falhas”. “O Conselho Editorial não tem um consenso para a aprovação de Clinton.”

O jornal aconselha o eleitor a manter-se “fiel às suas convicções. Isso pode significar um voto para Clinton, a alternativa mais plausível para manter Trump fora da Casa Branca. Ou pode significar um candidato de um terceiro partido”, afirma o conselho editorial.

