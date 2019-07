Jornalismo da RedeTV! está entre os mais confiáveis de todo o Brasil, segundo pesquisa internacional

A Universidade Oxford liberou o resultado de uma pesquisa, realizada em conjunto com a Reuters, que aponta a percepção dos consumidores de notícias para com os portais de jornalismo em 38 países, incluindo o Brasil.

Para elaborar o relatório, foram entrevistados mais de 75 mil consumidores, que opinaram sobre os novos modelos de negócios pagos e online, a confiança e credibilidade dos jornais, desinformação, os impactos do populismo, o surgimento dos podcasts e os aplicativos de mensagens privadas.

A partir das respostas, foram elaboradores três rankings, relacionados ao alcance dos portais de jornalismo Brasileiros no online e no offline, e sobre o percentual de confiança do público para com as principais emissoras de TV do país.

A RedeTV News, emissora madrinha da Rede Pampa, aparece em 12º lugar no que se refere ao alcance televisivo à população. Quando o assunto é confiabilidade, o jornalismo da RedeTV está em sétimo lugar, ficando na frente da Folha de São Paulo, O Globo e Globo News.

No material, foi esclarecido o cenário político atual do país, em uma retrospectiva das eleições e da campanha presidencial de Jair Bolsonaro, que conseguiu a candidatura mesmo contando com apenas oito segundos de publicidade na TV aberta durante o primeiro turno. A Reuters e a Oxford também fizeram um relatório sobre as “Fake News” e o processo que levou a mídia brasileira a trabalhar com a verificação de fatos.

