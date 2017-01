Jornalismo gaÃºcho perde Jayme Copstein

Exatos seis dias após completar 89 anos, o veterano jornalista e radialista Jayme Copstein morreu no início da tarde dessa sexta-feira em Porto Alegre, vítima de complicações decorrentes de um câncer de pulmão. Ele estava internado desde dezembro no Pavilhão Pereira Filho da Santa Casa de Misericórdia.

Nascido em Rio Grande, ele trabalhou na TV Pampa e nas rádios Pampa, Gaúcha, Farroupilha e Band AM. No jornalismo impresso, atuou no Diário de Notícias, Correio do Povo e Jornal do Comércio. Mais recentemente, mantinha o site de crônicas www.jaimecopstein.com.br.

Em 1994, recebeu os prêmios da ARI (Associação Riograndense de Imprensa) e do Festival Internacional de Rádio de Nova York (EUA), pela reportagem Meninos de Um Menino de Rua.

Nas redes sociais, diversos colegas manifestaram o seu pesar com o falecimento. “Um sujeito como Jayme Copstein fazia uma diferença enorme no microfone”, registou o jornalista e professor Luiz Artur Ferraretto em sua página no Facebook. “É grande a tristeza de saber que gente assim já não anda por aqui.”

